Il lunedì cupo delle borse: tra attesa dei dazi e timori di recessione

I timori legati alla politica economica di Donald Trump hanno provocato un crollo sui mercati finanziari, in particolare a Wall Street. Tutti e tre i principali indici, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, hanno aperto in profondo rosso, con il Dow Jones che ha chiuso a -2,08%, l’S&P 500 a -2,7% e il Nasdaq, principale indicatore dei titoli tecnologici, a -4%, registrando il calo più significativo dal settembre 2022. Questo mese si è rivelato difficile per i mercati, azzerando i guadagni post-elezioni presidenziali americane. Le vendite sono state guidate dai timori riguardo all’impatto dei dazi di Trump; in un’intervista ha descritto l’economia statunitense come in “transizione”, non escludendo il rischio di recessione. Le perdite maggiori sono state nel settore tecnologico, con i “Magnifici sette” (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla) in calo. Tesla, in particolare, ha subito una caduta del 15,43%.

La Casa Bianca ha commentato, evidenziando una divergenza tra le aspettative del mercato azionario e la realtà economica, sostenendo che quest’ultima è più rilevante per il futuro dell’economia. Anche le Borse europee hanno chiuso in negativo, seguendo la scia di Wall Street, con Francoforte in calo dell’1,63%, Londra e Parigi a -0,90%, e Madrid a -1,31%. Milano ha registrato un calo dell’0,98% per l’indice Ftse Milano e dell’0,95% per l’All Share. Infine, il commissario europeo Valdis Dombrovskis ha avvertito che l’UE è pronta a reagire ai dazi americani, sottolineando l’impatto negativo delle tensioni commerciali a livello globale.