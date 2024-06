il loro valore è stratosferico

Se ne è parlato la scorsa settimana. Il matrimonio da sogno di Diletta Leotta e Loris Karius tra diversi outfit, una cerimonia a Vulcano, la splendida isola siciliana delle Eolie, e tanti invitati elegantissimi ha fatto parlare molto di sé. I due, adesso, sono ufficialmente marito e moglie. Come sempre, indiscrezioni su indiscrezioni, si riesce a eseguire una completa “radiografia” di accessori e dettagli della cerimonia.

Dopo circa due anni di relazione, Diletta Leotta e marito hanno pronunciato il fatidico sì all’altare lo scorso sabato pomeriggio, festeggiando in una location esclusiva insieme a familiari e amici. Dopo i festeggiamenti, i due stanno trascorrendo ancora qualche giorno insieme presso il lussuoso resort.

Gli sposi hanno organizzato, in tutto, una celebrazione di tre giorni per dare inizio in grande stile alla loro, ora ufficiale, unione e per onorare la promessa di amore eterno che si sono scambiati. Numerosi amici e celebrità del mondo del calcio e dello spettacolo hanno partecipato all’evento. Avvistati alla cerimonia nomi come Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Elisabetta Canalis, Chiara Ferragni, Elena Barolo e molti altri.

Le celebrazioni hanno anche previsto un “pre-wedding party” con dress code rigoroso in total white, la cerimonia e il ricevimento. Per concludere è stata organizzata una giornata di relax tra mare e piscina. La sposa ha sfoggiato un abito trasformabile 3 in 1, una creazione in pizzo con sofisticati motivi floreali, che le ha permesso di cambiare look durante la giornata.

Diletta Leotta ha completato il suo look con immancabili e splendidi gioielli. Si tratta di accessori firmati Damiani, lo stesso brand che ha realizzato anche le fedi. La coppia ha optato per due anelli personalizzati in oro rosa e diamanti per suggellare il giuramento d’amore. Damiani offre fedi nuziali sia tradizionali che moderne, queste fanno parte di una collezione che non si può definire “da capogiro”.

Sul sito ufficiale del brand, modelli simili a quelli scelti da Diletta Leotta e Loris Karius hanno un prezzo variabile. Il modello più semplice costa 1.190 euro, mentre il modello “Belle Epoque”, di fascia più alta, costa 5.940 euro. Il costo delle fedi degli sposi, dunque, dovrebbe raggiungere al massimo questa cifra.