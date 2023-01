Attimi di paura nel video che descrive il loro primo incontro: dopo la terribile disputa in strada i due ora sono uniti come mai.

Un artista musicale ha pubblicato un filmato dimostratosi alquanto ambiguo sul suo celebre profilo su TikTok. L’obiettivo del giovane è stato quello di raccontare senza censure, ai suoi migliaia di follower, tutte le prerogative della violenza subita – non soltanto nei suoi confronti – durante il suo primo incontro con il suo amico più fedele.

Il loro primo incontro fu terribile: dopo due anni sono più uniti che mai – VIDEO

Nonostante alcune iniziali perplessità dimostrate da alcuni utenti, lontani forse dal conoscere realmente quali fossero le buone intenzioni del ragazzo, gran parte delle risposte al filmato avrebbero infine rappresentato nient’altro che un sentito e pubblico ringraziamento rivolto al ragazzo: per aver salvato un cucciolo indifeso dall’incontrollata “follia” di una donna.

I fan dell’artista (riconoscibile sotto lo pseudonimo TikTok di @mulaflare) avrebbero assistito con non poco stupore alla scena svelata dalla immagini in movimento. Il video inquadra infatti una donna che, essendo particolarmente agitata per la presenza del giovane, tiene spasmodicamente tra le braccia un cagnolino di poche settimane. I due hanno un acceso scontro verbale, durante il quale la donna lo discrimina in pubblico, sfociando presto nel razzismo e finendo col lanciare addosso a lui il povero esemplare per evitare che salisse a bordo della sua Mercedes.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

Compreso il gesto folle della donna il ragazzo non avrebbe consentito a quest’ultima di fare ancora del male al piccolo cane e ha deciso di portarlo via con sé. Quello che però il giovane non sapeva ancora è che il cucciolo sarebbe diventato, da lì a breve, il suo animale da compagnia per la vita.

@mulaflare Pt 2 … 🤢🤢🤢😂 #crazylady #mulaflare #therealmulaflare #throwsdog #movieflare ♬ original sound – Mulaflare

Ora, a distanza di circa due annualità dallo spiacevole accaduto, il ragazzo sembra voler ringraziare il destino per l’insolito incontro che ha permesso a lui di salvare il quattro zampe, ritrovatosi per puro caso nelle mani della persona sbagliata.

L’artista – dopo aver ottenuto ancor più popolarità negli ultimi anni grazie alla sua musica – sfoggia oggi con orgoglio, anche su Instagram, quelli che si rivelano come i complici scatti di un promettente presente da festeggiare al fianco del suo amico peloso. Il cucciolo è notevolmente cresciuto da allora e, come afferma il ragazzo – facendo riferimento alle parole della donna precedentemente descritta: “2 anni dopo vale ancora più di una Mercedes“.