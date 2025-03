Il loro prezzo è vertiginoso

Elisabetta Canalis ha presentato un look audace e glamour a Los Angeles, indossando micro shorts in vinile firmati Courrèges, che costano 550 euro. Icona di stile e celebrità italiana, Elisabetta continua a conquistare i fan con i suoi outfit. In una serata con amici, tra cui Giuseppe Giofrè, ha scelto un look elegante caratterizzato da tonalità nere, reinterpretato in modo moderno e seducente.

Il suo outfit includeva una camicia oversize trasparente che mostra un reggiseno a triangolo, abbinata a un trench lungo fino alle caviglie con maniche a palloncino. I micro shorts in vinile, che mettono in risalto le sue gambe, completano l’insieme audace e sofisticato. Per aggiungere un tocco di eleganza, Elisabetta ha optato per una collana a catena e ha raccolto i capelli in una coda bassa, creando un’equilibrata semplicità e raffinatezza.

I micro shorts in vinile sono il pezzo chiave del suo guardaroba, con una finitura lucida, vita bassa e una chiusura a zip “in vista”. Presentano anche un cut-out laterale che dona un tocco moderno e audace, diventando un must-have per la stagione. Questi shorts non solo rappresentano uno stile distintivo, ma evidenziano anche le tendenze moda previste per la primavera 2025, dove i materiali lucidi e audaci come il vinile e il latex stanno emergendo tra le scelte popolari dei designer. L’outfit di Elisabetta dimostra come la moda possa esprimere personalità e stile, trasformando ogni uscita in un’opportunità per brillare.