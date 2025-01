Il loro intrigo: la gravidanza simulata

Un incubo durato quattro ore ha colpito i genitori di Sofia, una neonata rapita da una clinica di Cosenza e successivamente ritrovata sana e salva dalla polizia. I responsabili del rapimento, una donna del posto e il marito, sono stati arrestati. La donna si era finta infermiera per sottrarre la piccola, nasce allertando della sua simulata gravidanza durata nove mesi.

Il rapimento è avvenuto martedì 21 gennaio. Nel tardo pomeriggio, Sofia è stata portata via dalla clinica Sacro Cuore. La finta infermiera è entrata nella stanza della madre della neonata, dicendo di dover portare la bimba in pediatria per una visita. Mentre il marito attendeva nella hall con un passeggino, la donna ha afferrato la neonata dalla nonna, allontanandosi con la bimba in braccio. La madre, non vedendo tornare l’infermiera, ha lanciato l’allerta, facendo scattare le ricerche.

Poche ore dopo, la polizia ha intercettato l’auto dei rapitori, fermandoli vicino alla loro abitazione a Castrolibero. La coppia è stata arrestata e Sofia è stata riportata alla clinica, accolta da un applauso dalla folla riunita. I rapitori, di 51 e 43 anni, sono accusati di sequestro di persona. Dalle indagini è emerso che avevano finto di avere un figlio, addobbando la casa per festeggiare una nascita mai avvenuta e annunciando su social l’arrivo di un maschietto. La piccola Sofia, in ottime condizioni, è stata riunita ai suoi genitori, finalmente sollevati.