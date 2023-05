il loro incontro lascia senza fiato video

L’emozionante incontro tra un cane e il suo umano dopo sei anni: il video ha fatto commuovere tutti gli utenti del web.

Ritrovare qualcuno che si credeva di aver perduto per sempre è un’emozione grandissima e indescrivibile. Lo sanno bene un cane dal manto marroncino e il suo umano. Il momento emozionante del loro incontro dopo sei lunghissimi anni di lontananza è stato testimoniato da un filmato poi condiviso sui social network.

L’emozionante incontro tra un cane e il suo umano dopo tanti anni (VIDEO)

Il filmato è stato condiviso su TikTok dall’utente @karla schachtborges_ 0210, coredato dal titoletto in spagnolo «Me partió el corazón la cara del perro de: ¿con quién me voy?» (tradotto in italiano: «Il mio cuore era spezzato dall’espressione del cane: con chi vado via?»).

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Come spiegato dalle didascalie poste a corredo del video, un uomo aveva smarrito il suo amato cane sei anni prima. Lo aveva cercato disperatamente intere giornate, finché, dopo un anno, si era ormai dato per vinto convinto che non lo avrebbe mai più rivisto. Cinque anni dopo l’uomo stava percorrendo in auto una strada quando dal finestrino gli è parso di vedere qualcosa di sorprendete. Ha fatto immediatamente accostare la macchina ed è sceso di corsa. Davanti a lui un ragazzo stava camminando tenendo al guinzaglio un cane dal manto marroncino. L’uomo ha impiegato meno di un secondo per riconoscerlo: quello che aveva di fronte a lui era il suo adorato cagnolino. Il quattro zampe, emozionato e incredulo, ha iniziato a tirare il guinzaglio ed è corso ad abbracciare il suo precedente umano sotto agli occhi esterrefatti del giovane.

🐾 Segui la pagina INSTAGRAM di Amore a quattro zampe e scopri i contenuti esclusivi

L’uomo ha poi spiegato al ragazzo che quello era il suo cane che aveva smarrito sei anni prima. Il ragazzo aveva adottato il cagnetto dopo averlo trovato da solo in strada e in quei mesi vi si era molto affezionato. Venuto a conoscenza di ciò, il vecchio proprietario dopo aver ringraziato il giovane per essersi preso cura del suo amico a quattro zampe, gli ha chiesto se avrebbe potuto rivedere il cane e portarlo di tanto in tanto a fare una passeggiata. Messosi quindi d’accordo con il giovane, l’uomo ha salutato il suo cane, che è rimasto fermo non capendo con quale dei due umani sarebbe dovuto andare. Poi, rattristato all’idea di perdere di nuovo il suo primo proprietario, ha seguito il giovane. Nella didascalia finale del video, l’uomo ha rivolto un monito a tutti i proprietari degli animali domestici: «Cuiden mucho a sus angelitos, asì pasen mil años ellos son los unicos que siempre astaran esperando a estar juntos de nuevo» (tradotto in italiano: «Prenditi molta cura dei tuoi piccoli angeli, perché anche se passeranno mille anni loro sarano gli unici che saranno sempre in attesa di stare di nuovo insieme a te»).

@karlaschachtborges_0210 Me partió el corazón 💔 la cara del perro de: ¿con quién me voy? 😞 #cuidaatusanimales #parati ♬ sonido original – karlaborges100271

L’incontro tra un cane e il suo proprietario dopo una lunga separazione è sempre commovente. Qualche settimana fa, sui social erano state ad esempio condivise le foto che mostravano il momento in cui un ragazzo ricoverato in ospedale dopo un gravissimo incidente ha potuto rivedere il suo cucciolo di razza Siberian Husky. Significativo appare poi un commovente video condiviso su Facebook che mostra la gioia di una donna per il ritorno a casa del suo cagnolino, di nome Paris, dopo cinque lunghi anni. (di Elisabetta Guglielmi)