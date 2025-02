Il loro grosso grasso matrimonio (anglo)greco, ovvero come trasformare il matrimonio (degli altri) in una vacanza

Il racconto inizia con i preparativi per un matrimonio greco, trasformato in una vacanza ad Atene e sull’isola di Milos. Dopo un volo da Milano sotto la pioggia, l’autrice e il suo compagno si trovano a esplorare Atene, godendo di pietanze locali come pita e feta. Visite al Partenone e degustazioni di ouzo arricchiscono l’esperienza. Emotività e bellezza caratterizzano i momenti vivi trascorsi nei luoghi storici, con un acceso racconto del cibo greco, assaporato in ristoranti carini.

Passando a Milos, l’autrice noleggia un motorino e visita diverse spiagge, apprezzando la cucina locale e la bellezza del paesaggio. Dalla caletta di Papafragkas alla spiaggia di Sarakiniko, ogni luogo offre opportunità di relax e degustazioni, come cozze e birra al miele. Vengono consigliati diversi ristoranti, ognuno con piatti deliziosi a prezzi accessibili.

Le giornate trascorrono tra spiagge meravigliose e ottimi ristoranti, senza tralasciare besogni pratici come cibo e bevande. L’autrice apprende l’importanza di prepararsi per le spiagge isolate e esplora i mercati locali per soddisfare i gusti culinari.

Al termine del viaggio, si partecipa alle nozze dei loro amici con celebrazioni tipicamente greche. L’ultimo giorno si conclude con un ultimo assaggio della cucina locale in aeroporto, prima di tornare a casa.

L’itinerario suggerisce che la Grecia offre esperienze genuine, al di là delle mete turistiche più note, rivelando bellezze e sapori a chi sa apprezzarli.