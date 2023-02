il loro destino sembrava segnato

Fuggono da casa e finiscono in autostrada, la loro sorte sarebbe stata segnata se una donna eroica e sensibile non fosse intervenuta

La storia di Bruce ed Hellas, i due pastori tedeschi che si sono avventurati sull‘A14, avrebbe potuto avere un epilogo tragico. Ma grazie all’intervento tempestivo ed eroico di Eleonora, una studentessa di Riccione, la vicenda si è conclusa in lacrime di gioia.

Scappano dal cancello aperto e si ritrovano in autostrada: sembravano non avere scampo

Tutto è accaduto in mattinata nella casa di una veterinaria di Cattolica, dove degli operai stavano effettuando dei lavori. Senza rendersene conto, uno di loro ha lasciato il cancello aperto, permettendo ai due cani di fuggire all’improvviso. La veterinaria e il marito si sono subito messi alla ricerca dei loro amati animali, ma i cani erano già in autostrada.

Fortunatamente, Eleonora ha notato i due cani mentre si trovavano sull’A14 in direzione Sud e ha deciso di intervenire immediatamente. La ragazza ha chiesto l’aiuto di altri automobilisti per rallentare il traffico e ha poi successivamente aperto lo sportello della sua macchina, facendo salire i cani sui sedili. Probabilmente abituati a viaggiare in auto, i due pastori tedeschi hanno accettato subito il passaggio.

Dopo aver raggiunto il canile di Riccione, è stato possibile rintracciare i proprietari dei cani grazie al microchip di cui gli animali erano provvisti .

La proprietaria R.O. una veterinaria si è subito precipitata al canile per recuperare i suoi amati animali, ma non prima di aver ringraziato Eleonora per il suo gesto di altruismo.

L’epilogo della vicenda è stato felice, ma poteva essere ben diverso se non fosse stato per l’intervento prontamente attivo e coraggioso di Eleonora. La sua sensibilità e la sua umanità hanno fatto la differenza e hanno permesso a Bruce ed Hellas di tornare sani e salvi a casa. Una storia che ci ricorda quanto sia importante l’amore per gli animali e quanto possa fare la differenza un gesto di altruismo.