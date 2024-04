il loro abbraccio ha lasciato tutti senza fiato

Il gesto della lontra nei confronti del suo cucciolo è dolcissimo: l’abbraccio tra madre e piccolo ha commosso tutti gli utenti del web.

Foto e video condivisi sui social network testimoniano spesso il grandissimo affetto nutrito dalle mamme del mondo animale nei confronti dei loro cuccioli. Un’ulteriore dimostrazione viene da un filmato che nei giorni scorsi ha spopolato sui social network, diventando presto virale. Le immagini condivise in rete mostrano il modo dolcissimo con cui una mamma lontra ha cullato il suo cucciolo per farlo addormentare. Il gesto della madre e l’abbraccio tra i due animali ha commosso milioni di utenti del web.

L’abbraccio tra la lontra e il suo cucciolo commuove il web: la madre culla il piccolo per farlo addormentare

Il video è stato realizzato da un gruppo di persone che si sono trovate ad assistere alla dolcissima scena e che hanno poi condiviso in rete le immagini sul profilo YouTube di Connie Levenhagen Niemi, all’account social @Connie Levenhagen.

Le immagini condivise sui social network mostrano il momento in cui una lontra tiene in braccio il proprio cucciolo, cullandolo dolcemente per farlo addormentare. La lontra è sdraiata a pancia all’aria e tiene stretto a sé il piccolo per non farlo bagnare. Il gesto della mamma è così pieno di affetto nei confronti del cucciolo da aver lasciato senza parole i milioni di utenti del web che hanno assistito alla scena.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Un’assistente molto particolare: la lontra tiene in ordine la piscina (VIDEO)

Gli animali protagonisti del video sono sue esemplari di lontra europea (nome scientifico di Lutra lutra secondo la classificazione tassonomica di Linneo del 1758). La lontra è un mammifero di medie dimensioni, che raggiunge i 120 centimetri. Questa specie ha un areale di diffusione compreso tra la penisola iberica, il Giappone, il nord Africa. Il suo habitat ideale sono i fiumi e i laghi asiatici ed europei.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Cucciola di lontra rischia di essere investita: la storia di Baby Belle (VIDEO)

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Ricoverato in un centro di recupero, il castoro Nibi costruisce una diga davanti alla porta (VIDEO)

La lontra è spesso confusa con la nutria, anche se da questa completamente diversa per numerosissime caratteristiche. Le nutrie sono molto diffuse in Italia e sono ormai da tempo vittime di pregiudizi legati a questioni sanitarie: nessuno studio scientifico ha però mai dimostrato finora che questi roditori siano portatori di malattie. Le nutrie sono una specie esotica invasiva che ha avuto un impatto inevitabile sugli ecosistemi locali e sulla biodiversità.

La lontra, a differenza della nutria, vive solo in zone non antropizzate, dal momento che è estremamente sensibile all’inquinamento. Cacciata durante il XX secolo, questa specie non ha avuto una convivenza semplice con gli esseri umani. Come dimostra il video condiviso sui social, le lontre sono animali dal forte istinto materno. L’abbraccio tra la madre e il cucciolo testimonia l’incredibile bellezza della natura e la sorprendente capacità emotiva di cui sono capaci gli animali. (di Elisabetta Guglielmi)