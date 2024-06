il localizzatore per oggetti di precisione

Parallelamente alla nuova famiglia motorola razr 50, Motorola nel corso dell’evento di oggi ha anche tolto il velo da moto tag, il localizzatore Bluetooth per oggetti elegante e sicuro, compatibile con la maggior parte degli smartphone Android.

Sfruttando la funzionalità Trova il mio dispositivo di Google e la tecnologia UWB, moto tag è in grado di tracciare gli oggetti, da chiavi e portafogli nei bagagli. Il moto tag è anche resistente all’acqua, polvere e sporco grazie al design IO67, mentre la batteria CR2023 è progettata per durare un anno intero con una singola carica.

La configurazione avviene in maniera semplice ed immediata: una volta che un nuovo moto tag viene acceso e si trova vicino allo smartphone dell’utente, per associarlo bastano pochi tap grazie al Google Fast Pair.

“Trova il mio dispositivo è un’esperienza davvero unica per gli utenti Android grazie al nostro ecosistema aperto che offre alle persone la libertà di scelta e una rete crowdsourcing di oltre un miliardo di dispositivi per aiutarti a trovare i tuoi oggetti e dispositivi smarriti o fuori posto, ovunque si trovino“, ha affermato Erik Kay, Vice President Engineering di Google. “Siamo orgogliosi di lavorare con i partner per rendere la ricerca dei tuoi effetti personali semplice e immediata su Android.”

moto tag sarà disponibile in Italia a partire da fine luglio, con un prezzo di partenza di 39,90€.