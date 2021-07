Il 13 luglio 1985 il mondo si è unito nel nome della musica. Nove mesi prima una rockstar irlandese che viveva a Londra, Bob Geldof, aveva visto in tv un documentario della Bbc sulla carestia in Etiopia. Ne rimase così colpito che volle andarci subito e quando tornò aveva scritto la canzone “Do They Know It’s Christmas?” che, cantata assieme ad altre star della scena pop e rock britannica, fu subito un successo che non è più finito.

La canzone serviva a raccogliere fondi per aiutare quelli che stavano morendo di fame in Africa, e dopo la canzone Geldof si era messo in testa di organizzare un grande concerto planetario, da Londra e da Filadelfia, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza e per raccogliere altri fondi. Quel concerto è entrato nella storia anche per via di alcune esibizioni memorabili (i Queen, ma anche quella doppia di Phil Collins, che raggiunse Filadelfia in Concorde dopo essersi esibito a Wembley).

Se ne parliamo in questo Almanacco dell’Innovazione però è perché nel 1989 Hal Uplinger, la persona che stava dietro la produzione di questo kolossal, è stato insignito del Computerworld Smithsonian Award (qui la sua intervista con tutti i dettagli tecnologici). Il Live Aid infatti fu anche una clamorosa, per i tempi, impresa tecnologica: 13 satelliti consentirono la produzione dell’evento da due sponde dell’Atlantico e la distribuzione in diretta per 16 ore a 110 Paesi, per un audience totale di oltre un miliardo di persone. Fu uno sforzo tecnologico immane per un’epoca in cui il web ancora non c’era. Ragione per cui rivisto oggi, trentasei anni dopo, può sembrare addirittura incomprensibile.

Oggi in fondo per andare in mondo visione basta accendere una diretta dal proprio smartphone.