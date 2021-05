L’iconico concerto del Live Aid dei Queen, che ebbe luogo nel 1985, diventa un set LEGO che farà gola ai collezionisti dei famosi mattoncini.

Il concerto del Live Aid dei Queen, tenutosi nel 1985 diventa un set LEGO. In questo modo, l’azienda ha immortalato l’iconica esibizione del gruppo capitanato da Freddie Mercury sono diventati l’ultima band ad avere uno dei loro iconici concerti immortalato in un sito lego. Di qualche settimana fa, invece, è la notizia che un fan dei Rammstein hanno messo in piedi una campagna per ottenere un set LEGO per la band.

Freddie Mercury e Brian May dei Queen

Queen, il concerto del Live Aid diventa un set LEGO

L’indimenticabile esibizione dei Queen al Live Aid diventa un set LEGO. L’utente di Lego Ideas, Mincher_Lee, sta costruendo una replica dello stage del Live Aid, che includerà i membri della band e spera che possa essere scelta la sua composizione come ricostruzione finale. Lego Ideas è stato creato per nutrire la comunità di costruttori, ai quali viene data la possibilità di mettersi in gioco, ricevendo la royalty sul progetto terminato.

Una foto su Twitter che illustra il set:

“La scena fa leva su tre pannelli 32×32”, afferma Mincher_Lee. “Entrambi i lati del muro sono caratterizzati dalla stampa dei logo del Live Aid. Ci sono molti dettagli in questo set, specialmente i vari strumenti sul palco. Questo set contiene sette personaggi Lego: il cantante Freddie Mercury, il chitarrista Brian May, il batterista Roger Taylor, il bassista John Deacon e tre cameramen“.

Altri set LEGO a tema musicale

Finora sono stati approvati oltre 30 progetti insieme ai Queen. Tali progetti includono un modello LEGO del sottomarino giallo dei Beatles, lanciato a Natale 2016. Tra gli altri progetti che possiamo menzionare c’è un modello LEGO di Freddie Mercury nella sua posa inconica sul palco, una giostra con il primo dei quattro album degli Iron Maiden, nonché un modello della copertina di Master of Puppets dei Metallica.

I Rammstein, inoltre, avrebbero approvato la scenografia dei loro spettacoli teatrali da parte di un fan, che potrebbe essere presa in considerazione dalla LEGO per creare un set a tema. L’iniziativa Lego’s Ideas invita i designer a creare opere che potrebbero essere trasformate in set che vengono poi venduti al dettaglio dal produttore di giocattoli. Un designer, chiamato “Airbricks”, ha presentato il progetto per il set Stadium Tour. Vedremo se sarà approvata dalla nota azienda ludica.