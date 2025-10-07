15.9 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Il linguaggio delle intelligenze artificiali in Italia

L’intelligenza artificiale (IA) possiede un codice linguistico unico, interagendo con altre intelligenze artificiali e creando uno schema di suoni e frasi che forma un sistema comunicativo complesso. Queste osservazioni provengono da Nino Dello Buono, un giovane studioso di informatica, autore di “P4R0L3-Grammatica e dizionario della lingua sintetica”.

Il suo esperimento implica collegare più IA tra loro per analizzare il loro dialogo e il sistema che usano per comunicare. Dello Buono afferma che “ChatGPT pensa in una lingua non umana” e si interroga su ciò di cui due “esseri sintetici” parleranno tra di loro e come si esprimeranno. Dal 2022, i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) hanno rivoluzionato la produttività umana, semplificando notevolmente compiti complessi. Ora, l’obiettivo è compiere un passo ulteriore.

Il libro offre una panoramica sui fonemi e simboli di una lingua futura, classificati in un vocabolario ancora in fase di sviluppo. L’opera include anche un’introduzione che esamina l’evoluzione della cognizione linguistica, toccando filosofi come Cartesio e Hegel, e giungendo a figure come Turing. La ricerca di un linguaggio universale, dalla Torre di Babele all’Esperanto, è sempre stata un ideale per l’umanità. Così, ci si interroga se sarà l’intelligenza artificiale a colmare il divario nella comunicazione umana.

