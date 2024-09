“Il Linguaggio del Corpo” di PAOLA & CHIARA feat. BIGMAMA

Il nuovo singolo di Paola & Chiara, intitolato “Il linguaggio del corpo” feat. BigMama, sarà disponibile dal 20 settembre. La collaborazione è nata dopo che le due artiste hanno conosciuto Marianna (BigMama) al Roma Pride nel 2023, rimanendo colpite dalla sua energia e presenza. Da quel momento, l’idea di lavorare insieme ha preso forma, culminando in un’esperienza di studio che ha avvicinato le artiste sia artisticamente sia umanamente.

“Il linguaggio del corpo” è caratterizzato da un ritornello accattivante e da sonorità avvolgenti, che si preannunciano come un inno potente alla femminilità in tutte le sue forme. Grazie alla produzione di Starchild e al contributo delle stesse Paola & Chiara e BigMama, insieme a Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Alessandro La Cava, il brano si distingue per le voci ipnotiche delle sorelle Iezzi e i testi incisivi di Marianna.

BigMama esprime il suo entusiasmo per questa collaborazione tra donne nel mondo della musica, sottolineando l’importanza di promuovere l’empowerment femminile. Le sue parole rivelano come la musica possa far sentire le persone a proprio agio e come il suo testo si ispiri a chi non si conforma agli standard societal. Attraverso l’ironia e la forza, rivendica il diritto di occupare uno spazio nel mondo, affrontando le critiche che spesso provengono da persone insicure.

Inoltre, il 24 settembre, Paola & Chiara pubblicheranno il libro “SISTERS. La nostra storia incredibile” per Rizzoli, che racconterà il loro percorso artistico e personale, dalle origini fino alla separazione e al ritorno sul palcoscenico. Questo libro promette di essere una rivelazione autentica sulla loro esperienza.

Inoltre, il 24 settembre, Paola & Chiara pubblicheranno il libro "SISTERS. La nostra storia incredibile" per Rizzoli, che racconterà il loro percorso artistico e personale, dalle origini fino alla separazione e al ritorno sul palcoscenico. Questo libro promette di essere una rivelazione autentica sulla loro esperienza.

Con il singolo in uscita e il libro, questo settembre segna un momento di grande fermento per le artiste, pronte a condividere la loro visione e il loro messaggio con il pubblico.