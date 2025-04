Il limite è una questione politica, non modificabile dalle regioni

“La regola dei due mandati consecutivi è stabilita nei principi fondamentali della legislazione statale, competenza esclusiva dello Stato e non delle regioni. Le regioni possono regolare le modalità delle elezioni e il sistema di elezione del presidente della giunta, ma non possono modificare norme di legge statale come il limite di mandati a due.” Così commenta Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, riguardo all’accoglimento del ricorso del governo contro la legge regionale della Campania, che permetteva al governatore Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato consecutivo.

La questione è definita “politica” dal governatore del Veneto, Luca Zaia, il quale riconosce l’importanza del numero dei mandati per evitare cristallizzazioni di potere. Durante il dibattimento, la difesa della Campania ha sostenuto che una legge ordinaria non avrebbe potuto introdurre tale restrizione e che sarebbe servita una legge costituzionale. Mirabelli ribatte sottolineando che limitare i mandati non contraddice la Costituzione.

Egli afferma che l’elezione diretta a suffragio universale deve rispettare la legislazione statale sul numero dei mandati, e che non spetta alla regione decidere se o quando applicare il principio legislativo, in quanto è una scelta politica non in contrasto con la Costituzione. Insomma, il dibattito riguardo i mandati e il loro limite evidenzia le dinamiche di potere e le impostazioni politiche in atto, rendendo chiara la divisione tra competenze statali e regionali in materia elettorale.