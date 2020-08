Questa settimana il settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti ha pubblicato un articolo su Gemma Galgani, ecco cosa si legge nel trafiletto:

“Si inizia subito con Gemma Galgani e Nicola Vivarelli che hanno litigato fortemente. Si è anche presentato un nuovo corteggiatore per la torinese. A quanto pare la donna a luglio si è fatta il lifting ed è il motivo per cui non si è fatta vedere più da Sirius, doveva essere lo scoop della prima puntata HAHA Fanno vedere tutte le sue tappe in una clinica famosa a Roma per i ritocchi chirurgici. All’inizio fanno capire che lei si è arresa al chirurgo plastico perchè doveva incontrarsi con uno famoso, invece poi entra in studio come nulla fosse. – si legge su Il Vicolo delle News – Nicola l’ha fatta nera perchè è stata lei a non volerlo più incontrare, lui ci credeva nella loro storia, secondo lei invece lui non c’ha nemmeno provato dopo il covid ad avvicinarsi. E poi a suo avviso lui voleva solo esibirla in giro e basta. Sospetta che alcuni messaggi che lui le mandava fossero scritti dalla mamma, perchè erano strutturati meglio. Valentina balla con Sirius e Gemma l’attacca dicendo che ci aveva già provato a luglio a contattarlo e che lui le aveva pure risposto, ma la romana dice che gli ha solo commentato una storia e si sono chiesti a vicenda come stavano ma poi è finita lì”.