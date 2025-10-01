Il Liceo Pasolini di Potenza alla guida della tecnologia educativa

Il Liceo Scientifico “Pier Paolo Pasolini” di Potenza si unisce a una rete nazionale di scuole superiori focalizzate sul potenziamento dello studio delle tecnologie. Questo approccio mira a preparare gli studenti alle professioni del futuro, insegnando loro ad utilizzare le nuove tecnologie in modo consapevole.

A partire da quest’anno, due gruppi classe partecipano alla “curvatura” del Liceo della Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale. In questo programma, l’informatica diventa una disciplina di supporto per altre materie, sia scientifiche che umanistiche. Il Liceo “Pasolini” è l’unica scuola della provincia di Potenza che ha deciso di aderire a questo progetto nazionale.