Il libro di Britney Spears raccontato dal Tg1

Questo mese uscirà The Woman In Me il nuovo libro scritto da Britney Spears in cui racconta curiosità e aneddoti del suo passato e della sua vita. Su Amazon è già possibile preordinare la versione in italiano con la copertina rigida a 19 euro, mentre il Tg1 ha già iniziato la sua inaspettata promozione. Lo ha fatto nel servizio di oggi realizzato a cura di Emiliano Condò. “Si intitola The Woman In Me l’autobiografia di Britney Spears. Dolori e tormenti della popstar e le prime anticipazioni fanno già discutere“.

Il servizio, celebrativo, è chiarissimo:

“Comunque vada sarà un best seller, Britney Spears in versione scrittrice. The Woman In Me prima ancora di arrivare nelle librerie è già un caso. Bastano poche righe. Quelle in cui racconta che al tempo della relazione con Justin Timberlake rimase incinta. “Fosse per me” – scrive – “Non avrei abortito, ma avevamo 19 anni e Justin era sicurissimo: non voleva diventare padre“. Sorprende meno invece l’attacco alla sua famiglia “ero diventata una bambina robot“, il riferimento è alla tutela legale esercitata dal padre per 13 anni, fino al 2021. “Non mi trattavano da adulta in casa, mi facevano regredire all’infanzia, mi avevano tolto ogni libertà, ora tocca alla mia verità”. Sui social ha già iniziato da un po’ a raccontarsi a modo suo senza timore degli eccessi. Ora tocca al libro, alla versione di Britney”.

Ecco il video:

🎥| Il TG1 ha dedicato un servizio a Britney Spears in occasione delle nuove rivelazioni contenute nel suo libro #TheWomanInMe in uscita il 24 ottobre. pic.twitter.com/FIO3om7BVx — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) October 18, 2023

A distanza di un giorno dal Tg5 che parla di Madonna, ecco il Tg1 che realizza un servizio su Britney Spears.

Finalmente un po’ di informazione seria.