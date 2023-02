Il Libro dei Fatti dell'Adnkronos nelle scuole italiane

Il Libro dei Fatti nelle scuole italiane. Sulla scia dell’iniziativa del sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini, l’Adnkronos ha scelto di contribuire allo sforzo del governo per introdurre in classe quotidiani e riviste mettendo a disposizione di insegnanti e studenti senza spese ulteriori il suo Libro dei Fatti, una sorta di ‘giornale dei giornali’ con tutte le notizie dell’anno – giunto oramai alla sua XXXII edizione – che può costituire uno strumento importante per arricchire il comune patrimonio di conoscenze che serve a legare le generazioni l’una all’altra.

L’iniziativa ha raccolto l’apprezzamento di Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito. “Il Libro dei Fatti, un almanacco dei fatti più importanti degli ultimi anni, penso che sia molto utile come strumento di introduzione alla lettura del giornale, anche per farsi un’idea generale dell’attualità e della storia recente”, commenta all’Adnkronos l’esponente di Fdi. La sottosegretaria d’altra parte giudica “meritoria l’iniziativa lanciata dal mio collega sottosegretario Barachini” sulla diffusione dei giornali a scuola, che ha già visto mille istituti presentare domanda per accedere ai contributi per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore. “È utile – commenta Frassinetti – continuare a portare giornali e riviste negli istituti scolastici, in modo che i giovani comincino a sviluppare il loro rapporto con la stampa fin dai banchi di scuola”.