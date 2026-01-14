11 C
Il letargo per la salute mentale

Da stranotizie
Durante l’inverno, molte persone invidiano gli orsi che possono andare in letargo senza doversi giustificare. Il letargo è un fenomeno biologico affascinante, una strategia di sopravvivenza utilizzata da alcuni animali per superare l’inverno quando fa freddo e il cibo scarseggia. Per gli esseri umani, il letargo può essere un periodo di riposo e rallentamento, necessario per il proprio benessere interiore.

Dopo la frenesia delle feste, molte persone desiderano più calma e pace, e sognano di trascorrere il resto dell’inverno avvolte in una coperta, nel proprio nido accogliente, e di emergere solo quando arriva il caldo. Il letargo non è solo una questione di animali a sangue freddo, ma anche una decisione vitale per la salute mentale.

Il letargo può assumere diverse forme, come chiudersi in camera e guardare serie TV nostalgiche, o prendere la decisione radicale di dedicarsi a un ritiro benessere o di intraprendere un detox digitale. L’obiettivo è principalmente prevenire, non curare. Quindi, ascoltare il proprio corpo e le proprie emozioni è fondamentale. Non appena si raggiunge il limite, ritirarsi nella propria bolla può essere una scelta necessaria.

Il letargo non è un periodo di vuoto, ma piuttosto una fase di riconnessione personale. Gli animali hanno molto da insegnare sul benessere e sulle priorità. Il letargo non è solo una lontana fantasia, ma dovrebbe essere una prescrizione medica, una risposta automatica quando tutto nella vita si muove troppo velocemente. Andare in letargo è un atto di autoprotezione, un gesto di cura di sé, che lascia spazio all’introversione, alla guarigione e alla ricostruzione.

Uno psicologo spiega che il letargo non è un segno di angoscia o di introversione, ma un’eccellente iniziativa terapeutica. Il letargo serve a riappropriarsi del proprio spazio interiore per potersene prendere cura meglio. Informare in anticipo i propri cari per rassicurarli ed evitare situazioni spontanee di presa in ostaggio può essere utile. Il letargo può essere una guida per l’utente, per imparare a prendersi cura di sé e a trovare il proprio benessere interiore.

