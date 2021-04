La medicina cambia e cambiano i termini usati per descriverla, che attingono sempre più dal vocabolario della tecnologia e dell’informatica. Cosa vuol dire medicina personalizzata? E Real World Data? All’interno del progetto “Roche Now, big data uniti per la salute”, Ennio Tasciotti, scienziato esperto di biotecnologie mediche, spiega il significato delle parole sempre più utilizzate in ambito medico. La campagna prevede 5 digital talk (qui la prima https://video.repubblica.it/salute/dossier/labrevolution/cosa-sono-i-big-data/385533/386261), cioè cinque video di approfondimento, che saranno pubblicate anche su LabRevolution nelle prossime settimane. Ecco, di seguito, il mini-glossario di questo nuovo video, per orientarsi nel mondo dei big data.

Le parole della nuova medicina



Big data: l’insieme di tutti i dati informatici, così vasti in dimensione, veloci nella generazione e complessi in natura, da non poter essere elaborati con i metodi tradizionali. Lo sono i dati relativi a pazienti, al loro stato di salute, al tipo di malattia e alle terapie disponibili. Analizzandoli è possibile scoprire i legami tra fenomeni molto diversi tra loro, trovare le correlazione necessarie a capire meglio il decorso della patologia in base alla terapia utilizzata.

Intelligenza artificiale: la disciplina dell’informatica che studia le basi teoriche e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi (hardware) e programmi (software) con prestazioni sempre più vicine a quelle dell’intelligenza umano. Cosa può fare per i pazienti? Grazie alle tecnologie di apprendimento automatico può riconoscere, per esempio, schemi o relazioni di causa-effetto, e fornire modelli di previsione dello sviluppo della malattia e utili per la scelta del trattamento più efficace.

Real world data: l’insieme dei dati di salute dei pazienti ottenibili da una serie di fonti riconducibili alla pratica clinica quotidiana, come le cartelle cliniche elettroniche, le richieste di risarcimento alle compagnie assicurative, i registri dei farmaci, dai dispositivi indossabili. Tra queste anche studi condotti su popolazioni di pazienti eterogenee in contesti reali (e non all’interno di studi clinici in cui, di norma, rientrano solo pazienti con determinate caratteristiche e parametri). I Real world data differiscono quindi dai dati raccolti in un contesto sperimentale e si riferiscono, invece, a dati osservativi misurati sul campo.

Real world evidence: l’evidenza clinica basa sui dati delle popolazioni di pazienti al di fuori degli studi clinici, cioè nel “mondo reale”. Grazie alla real world evidence è possibile raccogliere informazioni sull’effetto dei farmaci nel lungo periodo su una quota più vasta della popolazione e capire quali siano i gruppi di pazienti per cui un certo trattamento è più appropriato.

Medicina personalizzata: una nuova dimensione della medicina che si basa sul profilo di ciascun paziente. Dato che che ogni paziente è diverso dall’altro, diverso è anche il modo in cui il suo organismo reagisce alla malattia e il modo in cui la malattia progredisce nel tempo. Anche il modo in cui agiscono le terapie può cambiare. Grazie agli incredibili progressi della genetica, la comprensione del suo impatto nell’evoluzione delle malattie e sulla risposta ai trattamenti sono oggi molto più chiari e permettono di scegliere il percorso terapeutico più indicato, caso per caso.