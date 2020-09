Era il periodo a cavallo fra settembre e ottobre dell’anno scorso quando Barbara d’Urso diede spazio durante Live Non è la d’Urso alla storia d’amore fra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, culminata con una rottura via Instagram.

“Con Giorgia? Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo un mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi capisco che sto troppo bene single. Almeno ci provo”.

A loro due si aggiunse anche Erica Piamonte, l’ex gieffina apertamente bisessuale che si scambiò qualche bacio con Taylor Mega e che rispuntò nella parte della gelosa per litigare con Giorgia.

Oggi, con il lockdown alle spalle e l’estate appena finita, di Taylor, Giorgia ed Erica non si sente più parlare. Al posto loro ci sono altre due ragazze (etero confuse) che sempre da Barbara d’Urso avrebbero ammesso un interesse l’un l’altra. Sto parlando di Elisa De Panicis e Mila Suarez, che alla Mostra del Cinema di Venezia ci hanno regalato un limone sul red carpet.

“Io non escludo niente” – ha confessato a Pomeriggio Cinque Elisa De Panicis – “Abbiamo passato l’estate insieme… Perché ci siamo baciate? Fidanzate ufficialmente no, ma ci stiamo conoscendo in un’altra maniera. Non sono lesbica, ma sono un po’ confusa”. / “Se io e Elisa stiamo insieme?” – ha detto Mila Suarez – “Non si sa… Anch’io sono confusa”.