Il Leader del Ros: Storia e Successi nell’Antimafia

Un grave incidente stradale avvenuto il 20 maggio sulla Pedemontana a Spilamberto, in provincia di Modena, ha causato la morte di Cosimo Friolo, maresciallo dei Carabinieri e capo del Ros di Bologna, di 47 anni. Lo scontro, avvenuto tra un’auto e un camion, ha avuto luogo nel pomeriggio, attorno alle 15.30. A seguito dell’impatto, l’auto di Friolo è finita contro un terzo veicolo. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, con ambulanza, automedica e elisoccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.

Cosimo Friolo, residente a Vignola, non era in servizio al momento dell’incidente e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morto sul colpo. Nella seconda auto coinvolta, un giovane di 28 anni ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Vignola.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, mentre la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di rilievo e rimozione dei mezzi. Attualmente, le Forze dell’Ordine stanno indagando per chiarire le cause che hanno portato a questa tragica fatalità.

