Il lavoro nell’era dell’IA dovrà essere riscritto

Il 1° maggio non è solo una festa, ma simboleggia l’emancipazione e il sacrificio dei lavoratori. La formazione è essenziale per sviluppare competenze professionali, ma è necessario considerare anche l’impatto crescente dell’intelligenza artificiale. Meritocrazia Italia sottolinea l’importanza di avere una figura commissariale per affrontare le criticità del mondo del lavoro, proponendo un obbligo di occupazione umana al 60% in ogni settore per evitare una totale robotizzazione.

La giornata rappresenta una riflessione sul valore del lavoro: dal Congresso della Seconda Internazionale del 1889 fino alla contemporaneità, il Primo Maggio incarna dignità, libertà e partecipazione. Nonostante una ripresa economica e un tasso di occupazione al 62,3%, molti continuano a essere esclusi. Meritocrazia Italia punta a un futuro in cui il progresso venga costruito non solo attraverso l’ottimizzazione delle risorse, ma valorizzando il capitale umano.

Si propone che la formazione continua diventi un diritto universale, con un “conto formativo individuale” per ogni lavoratore. Le imprese che investono in crescita dovrebbero ricevere incentivi fiscali e i centri per l’impiego necessitano di riforme per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. È cruciale considerare anche il welfare, in cui chi riceve sostegno contribuisca attivamente alla comunità. Un Paese civile si giudica dalla sua capacità di non lasciare indietro nessuno.

Il Primo Maggio deve essere un impegno quotidiano per garantire un lavoro dignitoso e sicuro. Solo così si può costruire un’Italia più giusta, forte e inclusiva.