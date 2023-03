il lavoro ideale se ami gli animali

Il lavoro perfetto se ami gli animali è questo: 66mila euro l’anno per prenderti cura di loro. Qual è? Di seguito tutti i dettagli.

Molte famiglie trascorrono infinite ore fuori casa, una situazione che a volte rende molto difficile tenere un animale domestico in casa e prendersi cura di lui in modo adeguato. Tuttavia, al giorno d’oggi, non sono solo le governanti e le baby-sitter a essere assunte per prendersi cura di case e bambini. Sta diventando sempre più di moda e all’ordine del giorno una nuova figura adatta proprio a chi ama gli animali.

Questo è il lavoro giusto se ami gli animali

Che sia a causa di una vacanza, di giornate lavorative intense oppure di emergenze, queste figure possono essere chiamate al bisogno. Gli animali domestici spesso richiedono più ore di cura di quelle che si possono dedicare loro. Per questo motivo, è sempre più frequente ricorrere a terzi in modo da non fargli mancare nulla, come per esempio è una semplice passeggiata.

Al giorno d’oggi, è sempre più in voga assumere una figura che stia a casa con gli animali domestici e che si prenda cura di loro mentre si è fuori casa. In questo modo hanno tutto ciò di cui hanno bisogno, compresa la compagnia. Uno dei casi più recenti è dato da una coppia benestante che ha offerto migliaia di sterline all’anno per una governante che si occupi dei due gatti possiede.

Questo ruolo prende il nome di collaboratrice domestica. La coppia ha specificato quali saranno le attività che la persona assunta dovrà svolgere in casa, ovvero: nutrire, accudire e interagire con i gatti in modo affettuoso. Ma il suo compito non si ferma dall’accudire gli animali, deve anche prendersi cura della casa passando l’aspirapolvere e spolverare.

Assicurarsi che la casa sia pulita e organizzata quotidianamente e prendersi cura di dolci gatti. I proprietari che hanno pubblicato l’annuncio, sono una coppia di professionisti che vive a Cobham, nel Surrey (Regno Unito), con i loro due gatti. Il dipendente sarà pagato 58.000 sterline (66.000 euro) all’anno per unirsi a questa famiglia e svolgere queste attività. Il lavoro dei sogni per chi ama gli animali!