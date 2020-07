I benefici dell’attività fisica

CON un po’ di attività fisica, il latte materno potrebbe diventare un cocktail davvero speciale per il bambino. A tal punto da riuscire a proteggerlo da alcune malattie. A dimostrarlo sulle pagine della rivista Nature Metabolism è un nuovo studio svolto dai ricercatori dell’Ohio State University Wexner Medical Center, secondo cui nel latte delle donne che hanno svolto esercizio fisico in gravidanza ci sono maggiori livelli di UN composto, chiamato 3Sl, in grado di ridurre il rischio del bambino di andare incontro a gravi problemi di salute come diabete, obesità e malattie cardiache.

Che l’esercizio fisico sia un toccasana non è una novità. “È noto da tempo che l’attività fisica in gravidanza è utile sia per la madre sia per il bambino”, commenta Giovanni Corsello, professore ordinario di Pediatria dell’Università Palermo e past president della Società italiana di pediatria (Sip). “Contribuisce ad evitare il rischio di sovrappeso e di incrementi ponderali eccessivi della madre in gravidanza, migliora il circolo e la perfusione placentare e, quindi, l’ossigenazione fetale”. Naturalmente, sottolinea l’esperto, va fatta con moderazione, evitando stress eccessivi e attività agonistiche. “L’attività fisica della gestante può favorire anche la produzione di fattori di crescita e di ormoni protettivi durante la gravidanza a livello placentare e fetale”, aggiunge l’esperto.

Nel nuovo studio, i ricercatori si sono concentrati sul rapporto tra esercizio fisico e qualità del latte materno. Quest’ultimo, infatti, è fondamentale per la salute del bambino, in quanto contiene una serie di fattori protettivi per la salute non solo del neonato o del lattante in termini di difese immunitarie, ma anche del bambino e dell’adulto, in quanto previene e riduce il rischio di sviluppare obesità, ipertensione, malattie cardiovascolari, allergie e diabete. “Queste funzioni protettive sono svolte da proteine e altri fattori prodotti dalla ghiandola mammaria, tra cui gli oligosaccaridi che promuovono la maturazione di funzioni importanti nel neonato, come quelle immunitarie metaboliche”, spiega l’esperto. “Inoltre allattare favorisce l’interazione affettiva tra la madre e il bambino, un legame che viene rafforzato dal contatto pelle a pelle durante l’allattamento al seno e che integra quello sensoriale fatto di sguardi, coccole e parole”.



Il nuovo studio

Per capire in che modo l’attività fisica migliori la qualità del latte materno e, di conseguenza, la salute del bambino, i ricercatori hanno svolto una serie di sperimentazioni su un gruppo di topolini nati da madri sedentarie, ma alimentati con il latte di topi che erano rimasti attivi durante la gravidanza. Dalle analisi i ricercatori hanno notato che i benefici dell’attività fisica erano stati trasferiti dalle madri ai cuccioli. Vale a dire, spiegano i ricercatori, che oltre alla genetica, anche fattori ambientali, come in questo caso il latte materno, giocano un ruolo importante nel trasferire gli effetti benefici per la salute alla prole.

Basta una passeggiata

Inoltre, i ricercatori hanno monitorato circa 150 donne a cui è stato chiesto di indossare un fitness tracker, sia durante la gravidanza che subito dopo aver partorito. Dai risultati, hanno scoperto che le donne che avevano fatto anche solo una passeggiata al giorno producevano maggiori quantità dell’oligosaccaride 3Sl nel latte materno. “Lo studio dimostra che l’attività fisica della gestante è in grado di stimolare la ghiandola mammaria a produrre oligosaccaridi protettivi per il feto, anche nel tempo”, spiega Corsello. “È un meccanismo epigenetico, che consiste nella possibilità di modificare l’espressione di alcuni geni attraverso fattori ambientali. Un’ulteriore conferma, quindi, della possibilità di migliorare la salute del nascituro migliorando la qualità della salute della donna in gravidanza”.

Stile di vita corretto

Sebbene l’attività fisica moderata e continuativa vada incoraggiata in gravidanza, vanno considerati anche altri aspetti che sono importanti per la protezione della donna e del bambino. Per esempio una dieta equilibrata. “Bisogna seguire un’alimentazione non eccessivamente ricca di calorie, grassi e proteine ma neppure carente di nutrienti, minerali e vitamine”, commenta Corsello. “Un’alimentazione variegata senza escludere nulla e senza eccessi, che sia cioè controllata e bilanciata”. Ed è doveroso ricordare anche che bisogna astenersi da fumo e alcol. “Il fumo in gravidanza ad esempio può incidere negativamente sul metabolismo fetale e sulla produzione del latte materno, che può impoverirsi di quantità e di quelle stesse componenti che sono prodotti in quantità maggiore e in senso protettivo attraverso l’attività fisica della gestante”, spiega l’esperto.





Isolare 3SL

Poiché molte donne non possono né allattare né, per complicazioni di diversa natura, svolgere attività fisica durante la gravidanza, il prossimo passo dei ricercatori sarà quello di provare a isolare il 3SL presente nel latte delle madri più attive per poterlo aggiungere nelle formule di latte per i bambini. “Il consiglio è quello di trovare il modo di svolgere attività fisica anche nelle normali attività quotidiane: camminare molto, spostarsi a piedi per raggiungere il luogo di lavoro, salire le scale al posto di usare gli ascensori”, conclude Corsello. “Consigli che possono sembrare banali ma che servono a favorire un modello di comportamento improntato all’esercizio fisico. Frequentare i corsi di accompagnamento alla nascita, inoltre, è utile anche per prepararsi ad un allattamento materno consapevole ed esclusivo, quando possibile, dalla nascita e per il primo semestre di vita”.