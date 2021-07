La scottatura della pelle non è l’unico danno che può causare una eccessiva esposizione al sole. Anche i nostri occhi possono ‘scottarsi’ o meglio risentire delle radiazioni solari che colpiscono le palpebre, la cornea, la congiuntiva ed il cristallino causando patologie a volte anche molto serie. Ma proprio come proteggiamo la pelle spalmandoci creme solari, possiamo proteggere i nostri occhi con gli occhiali da sole prevenendo così i danni che i raggi possono arrecare.

Radiazioni solari e occhi

I nostri occhi sono ‘bombardati’ ogni giorno dalle polveri, ai cosmetici, ai liquidi e alle sostanze orticanti. Sono nemici visibili mentre le radiazioni elettromagnetiche sono impalpabili e se da un lato garantiscono la percezione delle immagini e del colore, dall’altro possono modificare le strutture oculari con conseguenze più o meno gravi per la salute stessa dell’apparato visivo. “Tra le radiazioni elettromagnetiche emesse dal sole – spiega Luigi Mele, medico chirurgo oculista, Università degli Studi Luigi Vanvitelli – Napoli e Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Salmoiraghi & Viganò – quelle che interagiscono con l’occhio sono le UV, la luce visibile e le radiazioni infrarosse. Le più dannose sono le radiazioni UV che causano dermatiti, cheratocongiuntiviti, pinguecola e cataratta.

Quando il sole è ‘velenoso’

Tra i disturbi provocati dai raggi UV c’è la dermatite palpebrale o fotoallergia: “E’ una sorta di “avvelenamento” cutaneo indotto dai raggi UV”, spiega l’oculista. “La terapia prevede l’applicazione sulla pelle colpita di pomate idratanti e lenitive”. Alpinisti, marinai, contadini e tutti coloro che si espongono in modo prolungato a sole e vento possono essere colpiti da Pterigion, una malattia caratterizzata da una crescita anomala della congiuntiva sulla cornea. La terapia prevede la rimozione chirurgica.

Microulcere che bruciano

In chi è abituato a trascorrere molto tempo al mare, sulla neve o ad utilizzare frequentemente lampade abbronzanti, le radiazioni UV possono provocare l’insorgere della cheratocongiuntivite attinica caratterizzata dalla simultanea infiammazione di cornea (cheratite) e congiuntiva (congiuntivite). “L’esposizione prolungata o intensa della superficie oculare alle radiazioni UV – spiega Mele – induce uno stato inizialmente di iperreattività dell’occhio, che risulta molto più sensibile agli stimoli esterni, fino ad evolvere in un’infiammazione della cornea”. Inizialmente l’effetto termico degli UV provoca l’evaporazione del film lacrimale con la conseguente esposizione dell’epitelio superficiale, di cornea e congiuntiva. “Questo epitelio, non più protetto, lubrificato e nutrito si sfalderà causando la formazione di microulcere con bruciore oculare e intensa lacrimazione. La terapia prevede l’utilizzo di pomate che favoriscono la riepitelizzazione e sostituti lacrimali”, spiega Mele.

La cataratta

Il sole entra in gioco come fattore di rischio anche per una delle patologie oculari tipicamente legate all’età più diffusa: la cataratta. “Anche se questa patologia è collegata all’invecchiamento – spiega Mele – l’esposizione al sole e, in particolare, alla radiazione UV-A sembra essere il principale fattore di rischio per la comparsa di una cataratta. Le radiazioni ultraviolette ed infrarosse modificano la struttura originaria delle proteine del cristallino a cui è legata la sua trasparenza, dunque si determina l’accumulo di pigmenti che ne provocano l’opacizzazione con una progressiva perdita del visus”.

Le maculopatie legate all’età

Le radiazioni solari del visibile (cioè la luce), invece, possono concorrere all’insorgere della degenerazione maculare legata all’età provocata da numerosi fattori che contribuiscono all’invecchiamento della retina e di conseguenza al danno maculare irreversibile. “I sintomi principali che il paziente lamenta sono rappresentati dalla riduzione della acuità visiva centrale con permanenza di quella periferica, distorsione delle immagini, alterazione della percezione dei colori”

Quando il sole scatena un tumore

A volte i danni prodotti dalle radiazioni solari si manifestano dopo molto tempo come accade nel caso dei tumori cutanei. “Questi tumori – spiega Mele – hanno un’incidenza massima in persone con un’esposizione ai raggi UV elevata nel corso della propria vita e tipicamente in coloro che svolgono attività lavorative all’aperto come i marinai e gli agricoltori”.

Uno scudo protettivo

Tutti all’ombra, dunque, per evitare questi danni? Non serve, ma è invece fondamentale fare prevenzione: “I danni oculari da radiazioni solari sono numerosi e possono essere anche molto seri. Purtroppo, una volta instaurati non si può tornare indietro”, conclude Mele. “E’ importante che le persone capiscano che è indispensabile fare dei controlli periodici dall’oculista ed utilizzare lenti da sole certificate ad alta percentuale di scurimento e con filtro totale UV”.