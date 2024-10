Il Lato Nascosto di De Martino e Enzo Paolo

Carmen Russo, ospite su Rai 2, ha affrontato le voci riguardanti un presunto flirt con Stefano De Martino, attualmente in auge grazie al successo del programma “Affari Tuoi”. Sebbene sia frequentemente descritto come un uomo affascinante e carismatico, le recenti insinuazioni su una liaison con la showgirl sono state definite “fake news”. Questa situazione non sarebbe dovuta tanto alla differenza d’età tra i due, quanto alla solidità del suo matrimonio con Enzo Paolo Turchi, che dura da 42 anni.

Carmen ha rivelato che tali chiacchiere hanno addirittura raggiunto l’orecchio del marito, portandolo a dubitare della loro relazione. Tuttavia, in seguito al loro incontro nella casa del Grande Fratello, queste preoccupazioni si sono dissipate. Durante l’intervista, Carmen ha anche difeso De Martino, definendolo un conduttore talentuoso e dichiarando di non aver mai avuto con lui nemmeno un caffè.

Nel frattempo, Enzo Paolo Turchi ha mostrato le sue emozioni nel corso del Grande Fratello, dove ha pianto in seguito a una sorpresa. Durante un episodio, i concorrenti sono stati “freezzati” per permettere l’ingresso del coreografo Garrison e dei ballerini di “Saranno Famosi”. Sotto le note di “I’m Gonna Live Forever”, i concorrenti hanno assistito a un’esibizione che ha colpito profondamente Turchi, il quale non è riuscito a trattenere la commozione, nonostante fosse immobilizzato.

Subito dopo l’evento, Garrison e il suo corpo di ballo hanno lasciato la casa, permettendo ai concorrenti di condividere le loro impressioni. Subito dopo, il gruppo è tornato per ballare e interagire con i partecipanti, dando a Enzo Paolo l’opportunità di abbracciare il suo amico Garrison, momento che ha scatenato le sue lacrime di gioia e commozione. Questo episodio ha messo in luce la sensibilità di Turchi, sottolineando la sua capacità di esprimere emozioni genuine nel contesto del reality. Allo stesso tempo, ha confermato la forza del legame che esiste tra lui e Carmen, malgrado le voci infondate che circolano nel mondo del gossip.