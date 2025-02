Il lancio milanese del 24 febbraio con tre nuovi modelli

OPPO ha ufficialmente annunciato l’evento di lancio europeo della serie Reno13, previsto per il 24 febbraio 2025 a Milano. Questo evento rappresenta il primo grande lancio dell’anno per OPPO in Europa e introdurrà i modelli Reno13 Pro, Reno13 e Reno13 F. Per la prima volta, OPPO presenterà un’intera generazione della serie Reno in un’unica occasione, segnando un cambio strategico rispetto al passato. Il debutto della nuova serie nella prima metà dell’anno è guidato dal successo della serie Find X8 Pro e Reno12, i primi smartphone con intelligenza artificiale di OPPO in Europa.

Billy Zhang, Presidente del Marketing, Vendite e Servizi Estero di OPPO, ha dichiarato che le informazioni raccolte dai lanci precedenti hanno spinto l’azienda ad ampliare la sua gamma di prodotti, offrendo maggior scelta agli utenti interessati a tecnologie AI avanzate e design innovativi. La serie Reno è sempre stata molto apprezzata in Italia, grazie al suo design elegante e all’innovazione nella fotografia. La nuova serie Reno13 continuerà su questa strada, introducendo un set di funzionalità fotografiche potenziate dall’AI.

Durante l’evento, OPPO presenterà anche una gamma di dispositivi IoT, inclusi wearable e dispositivi True Wireless Stereo (TWS), ampliando ulteriormente il suo ecosistema. Questo lancio atteso sottolinea l’impegno di OPPO nel fornire tecnologie elevate e soluzioni lifestyle integrate per i propri utenti in Europa.