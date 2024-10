Il Ladro più Ricercato di Spagna

A Roma è stato arrestato Alex Di Francesco, noto come il “re delle casseforti” e considerato il latitante più ricercato di Spagna. Il 35enne, cittadino italo-spagnolo con residenza a Roma, era sotto mandato d’arresto europeo emesso dalla Spagna a causa di una condanna a sei anni di reclusione per furto con scasso. Di Francesco era latitante da tempo e, il 11 ottobre, è stato bloccato dalla Digos mentre stava lasciando la sua abitazione a Fiumicino a bordo della sua auto.

Considerato dai media spagnoli un ladro elegante, Di Francesco aveva forti legami con la criminalità iberica e aveva messo a segno colpi non solo in Spagna, ma anche in altri Paesi europei, in particolare in Germania. Dopo aver compiuto furti milionari a Francoforte e Berlino nel 2019, era stato arrestato e identificato grazie al DNA trovato sulla scena del crimine. È descritto come un esperto nel suo campo, specializzato nell’uso della fiamma ossidrica per scardinare casseforti; questa tecnica consiste nel bruciare l’acciaio e il ferro fino ad aprire la cassaforte, permettendo il furto della refurtiva.

Sulle sue tracce erano già da giorni gli investigatori che, alerted dalle autorità spagnole riguardo alla sua possibile presenza in Italia, avevano concentrato le ricerche nella regione del Lazio. Dopo l’arresto, Di Francesco è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli, dove rimarrà a disposizione della Sezione Penale della Corte d’Appello di Roma, che gestirà la procedura di estradizione verso la Spagna.

In definitiva, il suo arresto rappresenta un importante colpo per le forze dell’ordine, poiché Di Francesco era uno dei criminali più ricercati d’Europa e la sua cattura potrebbe contribuire a ridurre l’attività criminale legata ai furti con scasso sia in Spagna che in altri Paesi.