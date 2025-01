Il kiwi aveva solo 3 giorni di vita quando è stato trovato: la sua storia è meravigliosa

La storia di Kiwi, una piccola foca di soli 3 giorni, è toccante e rappresenta un esempio di determinazione. Kiwi è stato trovato sulle coste dei Paesi Bassi, in condizioni di estrema fragilità, con il cordone ombelicale ancora attaccato, segno di una nascita prematura e della mancanza della madre. I volontari del Seal Rescue and Rehabilitation Center sono intervenuti rapidamente per prestare soccorso.

La vicenda di Kiwi evidenzia non solo la forza di questo cucciolo nell’affrontare le avversità, ma anche il lavoro instancabile di chi si occupa del recupero della fauna marina in difficoltà. Con cure attente e monitoraggio costante, Kiwi è passato da uno stato critico a una foca forte e indipendente, pronta per tornare nel suo ambiente naturale.

Al momento del recupero, Kiwi pesava solo 8 chilogrammi e misurava 66 centimetri, valori inferiori alla media. Uno dei fattori complicanti era il manto prenatale, una caratteristica insolita poiché molte foche lo perdono durante la gestazione. I volontari hanno atteso 24 ore nella speranza che la madre tornasse, ma dopo aver constatato che Kiwi era solo e vulnerabile, hanno deciso di intervenire.

Nonostante fosse orfano e indifeso, Kiwi ha mostrato subito un carattere tenace, cercando di liberarsi e mordere il personale che lo accudiva. Questo comportamento ha motivato i veterinari a avviare le cure necessarie per garantirne la sopravvivenza. A Kiwi è stato somministrato un porridge nutriente a base di salmone e regolari controlli per monitorare il suo sviluppo.

Il recupero di Kiwi è stato lungo e gestito con attenzione per preservare il suo comportamento naturale, essenziale per la sua futura vita in libertà. Con il tempo, grazie alle cure dei veterinari e dei volontari, Kiwi ha guadagnato peso e forza; ha perso la pelliccia prenatale, sviluppando il manto grigio tipico delle foche adulte. Ha mantenuto alto l’interesse per l’acqua, passando il tempo a nuotare in piscina per perfezionare le abilità vitali per la vita selvaggia. Quando ha raggiunto un livello ottimale di salute e autonomia, Kiwi è stato finalmente reintrodotto nel suo habitat naturale, simboleggiando speranza e resilienza.