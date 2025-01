Il Gugul, colorato quartiere dei pescatori di Fano

Immaginate di visitare il Giappone senza lasciare l’Italia: esiste un angolo nipponico nelle Marche, precisamente nel quartiere El Gugul di Fano, noto per il suo legame con la tradizione della pesca. Questo quartiere portuale, fondato alla fine del ‘700 da pescatori, presenta scorci che ricordano le città costiere giapponesi. Le abitazioni, ex capanne, sono decorate con “gugul”, reti da pesca utilizzate per catturare anguille.

El Gugul è la patria dei purtulòt, pescatori rigorosi e testardi, dove la pesca rappresenta la linfa vitale. I marinai, identificabili non solo dalle loro barche ma anche dai soprannomi, trascorrevano settimane in mare prima di tornare a casa. Oggi, con l’ausilio della tecnologia, i periodi di pesca si sono notevolmente ridotti, e il quartiere ha visto rinnovamenti recenti come una nuova pavimentazione.

Culinarimente, Fano è tradizionalmente legata ai prodotti del mare, con piatti tipici come il brodetto alla fanese e i famosi bombolini con lumachine di mare. I trabocchi, strutture di pesca caratterizzanti le sue spiagge, utilizzano un metodo passivo, permettendo di pescare senza affrontare le intemperie, e sono oggi utilizzati dai ristoranti per offrire pesce freschissimo ai visitatori.

El Gugul, quindi, non è solo un luogo di pesca ma un vero e proprio simbolo di tradizione che merita di essere preservato e scoperto, rappresentando un ponte culturale tra l’Italia e il Giappone.