Il Gruppone Passione Casa Trapunta Piumino Invernale In Tessuto Flanellato Caldo Piumone In Morbida Flanella Effetto Velluto Tinta Unita Inverno Flannel 550 Gr-Mq – Grigio – Matrimoniale

Comfort e Calore: Lasciati cullare dalla morbidezza e dal tepore di questa trapunta, la parte superiore in morbido tessuto flanellato e la parte posteriore in morbida microfibra con trattamento mano pesca altamente traspirante consentono di trattenere la giusta temperatura corporea ma senza creare la fastidiosa sudorazione notturna garantendo così un sonno confortevole e altamente riposante Comfort e Calore: Lasciati cullare dalla morbidezza e dal tepore di questa trapunta, la parte superiore in morbido tessuto flanellato e la parte posteriore in morbida microfibra con trattamento mano pesca altamente traspirante consentono di trattenere la giusta temperatura corporea ma senza creare la fastidiosa sudorazione notturna garantendo così un sonno confortevole e altamente riposante Qualità: Interamente prodotta selezionando e testando i migliori materiali per dare al cliente un prodotto di alta manifattura che apprezzerà sempre più di notte in notte, colori atossici resistenti nel tempo al continuo utilizzo e ai frequenti Lavaggi Dimensioni: Misura Singola 180 x 260 Cm – Misura Piazza Mezza 220 x 260 Cm – Misura Matrimoniale 260 x 260 Cm. Disponibile in 3 Colori Beige, Grigio, Tortora Composizione: Tessuto Superiore Flannel 180 Gr/Mq – Tessuto Posteriore Morbida Microfibra Anallergica con trattamento manopesca effetto velluto 90 Gr/Mq – Imbottitura 100 % Poliestere Traspirante 280 Gr-Mq, Peso complessivo 550 Gr/Mq per il massimo del calore Manutenzione Lavare Massimo a 30°, Non Candeggiare, Non Lavare a Secco, Non Necessita di stiro ed è Sconsigliato l’uso dell’asciugatrice



✔️Comfort e Calore: Lasciati cullare dalla morbidezza e dal tepore di questa trapunta, la parte superiore in morbido tessuto flanellato e la parte posteriore in morbida microfibra con trattamento mano pesca altamente traspirante consentono di trattenere la giusta temperatura corporea ma senza creare la fastidiosa sudorazione notturna garantendo così un sonno confortevole e altamente riposante✔️Qualità: Interamente prodotta selezionando e testando i migliori materiali per dare al cliente un prodotto di alta manifattura che apprezzerà sempre più di notte in notte, colori atossici resistenti nel tempo al continuo utilizzo e ai frequenti Lavaggi✔️Dimensioni: Misura Singola 180 x 260 Cm – Misura Piazza Mezza 220 x 260 Cm – Misura Matrimoniale 260 x 260 Cm. Disponibile in 3 Colori Beige, Grigio, Tortora Manutenzione Lavare Massimo a 30°, Non Candeggiare, Non Lavare a Secco, Non Necessita di stiro ed è Sconsigliato l’uso dell’asciugatrice✔️Composizione: Tessuto Superiore Flannel 180 Gr/Mq – Tessuto Posteriore Morbida Microfibra Anallergica con trattamento manopesca effetto velluto 90 Gr/Mq – Imbottitura 100 % Poliestere Traspirante 280 Gr-Mq, Peso complessivo 550 Gr/Mq per il massimo del calore