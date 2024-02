Il Gruppo ITALGEL acquisisce la spagnola PROTEIN

– Italgel S.p.A. attiva nella produzione di gelatina e collagene, controllata dal private equity BU Bregal Unternehmerkapital Funds “BU”, annuncia di aver acquisito dagli imprenditori Maria Teresa Figueres e Francesc Gavarró la totalità delle azioni di Protein S.A. “Protein” e, insieme a Italgel, “Gruppo Italgel”, produttore spagnolo specializzato nel collagene con oltre 30 anni di esperienza nel settore.

Questa prima acquisizione realizzata da Italgel, completata in partnership con la famiglia Vezza famiglia fondatrice di Italgel e con i co-fondatori di Protein Francesc Gavarró e Maria Teresa Figueres, punta a rafforzare il posizionamento del Gruppo Italgel nella vendita e distribuzione di prodotti a base di collagene. L’acquisizione di Protein aiuterà il Gruppo Italgel a migliorare l’offerta ai propri clienti attraverso una gamma completa e ad alto valore aggiunto di soluzioni a base di gelatina e collagene destinate all’industria alimentare, farmaceutica e nutraceutica.

Pablo Silber, Amministratore Delegato di Italgel, commenta: “Siamo felici di dare il benvenuto nel Gruppo Italgel a Protein, un’azienda con oltre trent’anni di storia nella produzione e distribuzione di collagene e di integratori alimentari a base di collagene. L’acquisizione e l’integrazione di Protein consentirà al Gruppo Italgel di migliorare il proprio posizionamento nel settore del collagene e della nutraceutica, espandendo al contempo la produzione a livello geografico. Siamo inoltre onorati di accogliere nel nostro team dei professionisti altamente specializzati”.

“Abbiamo deciso di unire le nostre forze con Italgel in quanto crediamo fortemente nell’unicità di questo progetto nel panorama internazionale”, hanno aggiunto Francesc Gavarró e Maria Teresa Figueres, Co-fondatori e Ceo di Protein, che hanno reinvestito nell’operazione mantenendo il ruolo di amministratori delegati di Protein. “Crediamo infatti che questa partnership sia un’opportunità unica per favorire la crescita di Protein nei canali B2B e B2C, fornendo all’azienda le migliori risorse per contribuire al suo successo futuro”.

Valentina Pippolo, Partner e Country Head di BU Italia, ha aggiunto: “Siamo felici e soddisfatti che BU abbia contribuito alla creazione di una partnership così unica, costruita sull’integrazione di due solide realtà, con un posizionamento distintivo grazie al lavoro dei loro team. L’acquisizione di Protein consentirà al Gruppo Italgel di potenziare la propria presenza nel settore in rapida crescita della gelatina e del collagene, consolidando allo stesso modo la propria capacità produttiva e portando avanti il progetto di diversificazione avviato in questi anni”.