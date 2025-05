Il grido disperato di una bambina dopo il femminicidio di Settala

L’orrendo femminicidio di Settala si è consumato il 3 maggio, quando Amina Sailouhi, 43 anni, è stata uccisa dal marito Khalid Achak, 50 anni, davanti agli occhi della loro figlia. La bambina, in preda al terrore, ha urlato: “Papà, no!” mentre il padre si scagliava contro la madre. I vicini hanno sentito le urla e la piccola ha chiamato il 112, allertando i soccorsi. Tuttavia, Achak ha interrotto la chiamata, strappando il telefono dalle mani della figlia e insultando gli operatori.

La lite che ha preceduto il delitto sarebbe stata innescata da un capriccio della bambina. Amina, temendo per la sua sicurezza, avrebbe minacciato di denunciare Achak per maltrattamenti. Dopo questo episodio violento, la bambina è stata affidata a uno zio materno, mentre la comunità di Settala è rimasta profondamente scossa dalla tragedia.

Nonostante una denuncia presentata da Amina nel 2022 per maltrattamenti, gli inquirenti non hanno ritenuto sufficiente la situazione per emettere una misura cautelare contro il marito. La donna, infatti, aveva rifiutato il trasferimento in una struttura protetta. Questi eventi evidenziano la persistenza del fenomeno del femminicidio in Italia, nonostante gli sforzi per sensibilizzare l’opinione pubblica, come dimostrato dalla frustrazione dell’amministrazione locale, che ha dichiarato che simili drammi sono diventati “un’ordinarietà” nelle cronache nere.