Il Green Deal Europeo: Sfida per l’Italia

Il sistema economico capitalistico attuale non è più sostenibile per il pianeta Terra. La produzione di ricchezza non è più strumentale al benessere dell’umanità, ma piuttosto a favore di pochi. L’impatto dell’attuale sistema economico sull’ambiente è negativo, con inquinamento, impoverimento delle risorse naturali, surriscaldamento globale e disastri ambientali.

La transizione verde non è più una possibilità, ma una scelta doverosa per garantire la vita sul pianeta. Il Green deal europeo è un programma di attuazione approvato dalla Commissione europea per realizzare un’economia ad impatto zero. L’UE ha già raggiuntoSome risultati, come la riduzione del 37% delle emissioni inquinanti rispetto al 1990, ma deve ancora lavorare per raggiungere gli obiettivi fissati.

Le leggi ambientali europee hanno avuto un impatto sulla legislazione italiana, con l’introduzione di norme per lo smaltimento sostenibile dei rifiuti, la salvaguardia della biodiversità e la tutela della qualità dell’aria. L’Italia ha anche introdotto il principio della sostenibilità ambientale nella Costituzione.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni circa la possibilità che gli Stati membri facciano marcia indietro rispetto al Green deal europeo. Le direttive dell’UE che introducono obblighi di rendicontazione ambientale e di due diligence per le imprese sono stateposticipate e modificate, suscitando perplessità circa la loro efficacia. L’Italia e altri Stati membri hanno espresso preoccupazione circa il probabile aumento dei costi a carico delle imprese.

Il pacchetto “Omnibus I” della Commissione europea, che prevede la semplificazione degli obblighi di rendicontazione ambientale per le imprese, ha suscitato discussioni e preoccupazioni. Alcuni ritengono che la semplificazione degli obblighi possa essere un passo indietro rispetto agli obiettivi del Green deal, mentre altri sostengono che la sostenibilità non è in contrasto con la competitività.

La Commissione europea ha già introdotto strumenti normativi per la riduzione delle emissioni, come il sistema di scambio delle quote di emissione e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. L’UE ha anche fissato l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

In sintesi, la transizione verde è una scelta doverosa per il futuro del pianeta e l’UE sta lavorando per raggiungere gli obiettivi fissati, ma ci sono preoccupazioni circa la possibilità che gli Stati membri facciano marcia indietro e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione ambientale per le imprese possa essere un passo indietro.