“Il Grande Giorno si Avvicina: Tutti i Preparativi per il Matrimonio dei VIP! Saranno Pronti all’Ultimo Minuto?”

Jeff Bezos e Lauren Sánchez stanno preparando il loro matrimonio, previsto dal 24 al 26 giugno a Venezia. Nonostante la grandezza dell’evento, sono stati avvistati recentemente a New York, dove hanno mostrato il loro stile personale durante un’uscita.

I preparativi per il matrimonio sono in pieno svolgimento: tutto è stato organizzato, dalle iscrizioni agli abiti, fino al catering. Non resta che sperare che le fedi siano pronte. La struttura dell’evento non è affatto tradizionale, dato il contesto affascinante in cui si svolgerà, che offre il noto scenario della Serenissima.

Bezos è stato visto in un look informale, mentre Sánchez si è mostrata elegante con un top in raso e pizzo, una pencil skirt in suede color caramello, un trench vinaccia e una borsa Birkin di Hermès. L’anello di fidanzamento, evidente, completa il suo look.

Nonostante l’importanza degli impegni, la coppia sembra affrontare questo momento con la sua particolare dolcezza. Tuttavia, il matrimonio rimane uno dei momenti più emozionanti per ogni coppia innamorata, e Bezos e Sánchez non fanno eccezione.

Fonte: instagram.com