Il Grande Fratello Vip torna in onda in Italia

Pier Silvio Berlusconi ha fornito alcuni aggiornamenti sulle scelte di Mediaset per il 2026. Ha rivelato che “L’Isola dei Famosi” non andrà in onda in questa stagione, mentre per il “Grande Fratello Vip” era in corso una decisione se riproporlo o sostituirlo con altri show.

Il giornalista Giuseppe Candela ha riferito che è arrivata l’ufficialità sul fatto che il “Grande Fratello Vip” tornerà in onda. Nonostante i risultati deludenti delle ultime stagioni, Mediaset ha scelto di puntare nuovamente sullo storico format. Il reality dovrebbe essere trasmesso a partire dal primo lunedì di marzo, ma non è escluso che l’inizio possa essere anticipato per esigenze di palinsesto.

Alfonso Signorini sarà confermato alla conduzione e dovrà arruolare un cast di vip in grado di tenere alta l’attenzione del pubblico. Alcuni volti noti avrebbero già detto di sì, il che è plausibile visto che Pier Silvio Berlusconi aveva chiarito che il Grande Fratello avrebbe visto la luce in questa stagione solamente se fosse stato composto da un cast ‘solido’.

La conferma della realizzazione del progetto è probabilmente legata al fatto che Signorini abbia già ottenuto il sì di personaggi di livello. Tuttavia, uno dei nodi da sciogliere per il conduttore e gli autori è come far cambiare pelle alla trasmissione, visto che i giochini gossippari estremizzati delle ultime stagioni sembrano aver stufato i telespettatori. Sarà quindi necessario trovare novità importanti per ottenere ascolti tv degni di nota.