Un ritiro ed una squalifica: potrebbe essere questo il bollettino ufficiale del Grande Fratello Vip della prima settimana, con l’abbandono di Flavia Vento e la probabile squalifica di Fausto Leali, che in questi giorni ha fatto due tremendi scivoloni. Il primo quando ha tessuto elogi a Benito Mussolini ricordando “che ha fatto anche cose buone”, mentre il secondo quando ha rivendicato il diritto di poter appellare Enock Barwuah con la N Word perché “nero è un colore, n***o è la razza”. Come se appunto gli afrodiscendenti appartenessero ad un’altra razza. Follia.

Scivoloni che gli autori del Grande Fratello Vip ora starebbero valutando di punire con una squalifica, come riportato da TvBlog:

“Per il celebre cantante bresciano, dopo lo scivolone di qualche giorno fa legato a sue affermazioni sul dittatore Benito Mussolini, nelle ultime ore ne ha fatte di altre stavolta definendo la parola “ne**o” come termine da usare per identificare una “razza”, mentre a suo dire “nero” si dovrebbe usare per identificare il colore di una persona. Lo ha fatto ricordando anche un suo celebre pezzo degli anni sessanta intitolato “Angeli ne**ri”.

Secondo quanto apprendiamo pare che la decisione che è stata presa nei suoi confronti sia estrema, ovvero la squalifica, ma per averne la certezza non resta che aspettare la puntata di stasera del Grande Fratello Vip 5, in onda in diretta da Roma subito dopo Paperissima Sprint”.