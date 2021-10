Il Grande Fratello Vip, esattamente come lo scorso anno, si allungherà.

L’edizione attualmente in corso sarebbe dovuta finire a metà dicembre, ma dato gli ascolti – in linea più o meno con quelli dello scorso anno – finirà due mesi dopo, ovvero a fine febbraio. A riportare questa indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

“Le dinamiche non saranno esplosive ma Mediaset giudica gli ascolti del Grande Fratello Vip importanti, lunedì scorso ha superato il 20% di share, il venerdì precedente era risalito al 18%. Per questo motivo i vertici del Biscione hanno deciso di allungare l’edizione in corso fino alla fine di febbraio. Una decisione che, proprio come avvenuto lo scorso anno, porterà nella casa nuovi concorrenti. Ingresso in massa previsto per dicembre, sorprese in arrivo?”.

Due mesi in più che consentirebbero a Canale 5 di coprire con un programma anche tutto il mese festivo da metà dicembre a metà gennaio, dove gran parte dei programmi chiude e va in vacanza. Davide Maggio in diretta su Instagram ha annunciato che nuovi vipponi entreranno in corso probabilmente nel mese di dicembre.

Vladimir Luxuria pronta per il Grande Fratello Vip: la confessione * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/dH43qhq2qX — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 24, 2021

Grande Fratello Vip 6 | Ascolti

1^ puntata: 2.860.000 spettatori pari al 20,7% di share

2^ puntata: 2.001.000 spettatori pari al 14.7% di share

3^ puntata: 2.578.000 spettatori pari al 17,48% di share

4^ puntata: 2.297.000 spettatori pari al 15,82% di share

5^ puntata: 2.828.000 spettatori pari al 19,15% di share

6^ puntata: 2.487.000 spettatori pari al 16,88% di share

7^ puntata: 3.131.000 spettatori pari al 21,60% di share

8^ puntata: 2.641.000 spettatori pari al 17% di share

9^ puntata: 3.181.000 spettatori pari al 20,7% di share

10^ puntata: 2.449.000 spettatori pari al 15,7% di share

11^ puntata: 2.967.000 spettatori pari al 19% di share

12^ puntata: 2.678.000 spettatori pari al 18,24% di share

13^ puntata: 3.013.000 spettatori pari al 20,38% di share