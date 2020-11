Quando Alfonso Signorini ha svelato ai suoi vipponi che il Grande Fratello Vip si sarebbe allungato di un paio di mesi aveva fissato la data della finale per il prossimo 8 febbraio, facendo esclamare Elisabetta Gregoraci “il giorno del mio compleanno!”. Ma così non sarà.

Piersilvio Berlusconi, infatti, ha deciso di spremere ben bene questa edizione del GF Vip e dopo aver programmato di raddoppiare la messa in onda a dicembre di sabato sera, ha anche optato per allungare di un’altra settimana l’edizione, decretando il suo vincitore non più lunedì 8 febbraio, bensì lunedì 15 febbraio.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip durerà quindi 155 giorni diventando così la più lunga di tutte. La prima (quella vinta da Alessia Macari) durò solo 50 giorni, la seconda (vinta da Daniele Bossari) si avvicinò al raddoppio chiudendo al giorno 85. La terza, quella vinta da Walter Nudo, chiuse al giorno 78. Mentre quella vinta da Paola Di Benedetto, la prima di Alfonso Signorini, chiuse in anticipo di due settimane (causa Covid) al giorno 92.

Questa sarà la prima edizione della versione vip a superare i 100 giorni, cosa che invece era già successo nella versione classica quando conduceva Alessia Marcuzzi: il GF10, il GF11 ed il GF12 fecero tutti Capodanno in casa durando rispettivamente 134, 183 e 161 giorni.