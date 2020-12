La quinta edizione del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta finire la prima settimana di dicembre ma a seguito del successo ottenuto, Mediaset ha deciso di raddoppiare (cast e durata) facendo slittare la finale durante la prima settimana di febbraio.

8 concorrenti nuovi di zecca (a partire da Cristiano Malgioglio) sono così entrati in casa nel corso delle ultime settimane ed ancora non sanno che il reality ha posticipato (un’altra volta) la finale. Ad annunciarlo è stato TvBlog.

“La finale del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini è infatti prevista […] per venerdì 26 febbraio, sempre in prima serata ovviamente su Canale 5, domani però se ne discuterà ancora. Il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy infatti si chiuderà quindi una settimana prima dell’approdo su Rai Uno del Festival di Sanremo, di cui proprio in queste ore si stanno accendendo alcune polemiche relative al pubblico che dovrà riempire le poltrone rosse del teatro Ariston”.

Se queste tre nuove puntate dovessero venire confermate nessuno escluderebbe l’ingresso di un nuovo vippone a gennaio che andrebbe in qualche modo a sostituire Filippo Nardi e Ginevra Lamborghini che – per motivi differenti – non sono attualmente in Casa nonostante le anticipazioni.

Una nuova eliminazione e tante rivelazioni vi aspettano: #GFVIP torna domani, in prima serata, su #Canale5😍 pic.twitter.com/7JX3hlGynh — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2020