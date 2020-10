La quinta edizione del Grande Fratello Vip, forte di un cast pazzesco, sta conquistando piano piano il suo pubblico e gli ascolti (che durante la seconda puntata avevano toccato il 14% di share, sono risaliti fino a toccare il 20% dell’ultimo appuntamento che ha visto l’eliminazione di Franceska Pepe).

Per questo motivo Mediaset avrebbe vagliato l’ipotesi di far durare il reality show un altro mese abbondante, facendolo così terminare non più a metà dicembre (come da scaletta) ma a metà gennaio, coprendo pure tutte le festività natalizie e la serata di Capodanno.

Un’ipotesi che, come anticipato da TvBlog, non troverebbe il benestare di Alfonso Signorini che sarebbe fedelissimo alle sue tradizioni.

“Potrebbe capitare dunque che gli inquilini del Grande Fratello Vip 5 passino le feste fra Natale a l’Epifania dentro la casa di Cinecittà, compreso il 31 dicembre, con la possibilità che si faccia il classico veglione di Capodanno su Canale 5 direttamente dalla casa del Grande Fratello. Non solo, il programma potrebbe proseguire pure per qualche settimana anche dopo, per concludere il suo percorso ad inizio 2021, più precisamente fino alla fine del mese di gennaio, di fatto allontanando l’ipotesi di un’altra edizione del Grande fratello in primavera. Queste per ora sono solo ipotesi, ma su questo si starebbe ragionando in questi giorni nel quartier generale di Mediaset. Il vero problema sarà convincere Signorini, che è un inguaribile abitudinario, a passare il Natale lontano dalle sue montagne. Quelli di Mediaset che lo conoscono bene sostengono che non accetterà mai. Staremo a vedere…”

Se il rumor dovesse trovare conferma sarebbe la prima edizione Vip del reality a tener compagnia agli italiani per tutta la durata delle feste.

Grande Fratello Vip 5 | Ascolti

1^ puntata: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% di share

2^ puntata: 2.440.000 spettatori pari al 14,77% di share

3^ puntata: 3.000.000 spettatori pari a 18,10% di share

4^ puntata: 2.877.000 spettatori pari al 16,76% di share

5^ puntata: 3.130.000 spettatori pari al 19,76% di share

6^ puntata: 3.037.000 spettatori pari al 18,17% di share

7^ puntata: 3.390.000 spettatori pari al 20,56% di share