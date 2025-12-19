15.1 C
Gossip

Il Grande Fratello Vip Italia

Da stranotizie
Dopo l’episodio di Falsissimo in cui Fabrizio Corona ha rivelato dichiarazioni shock su Alfonso Signorini, si è aperta la questione relativa alla conduzione dell’imminente edizione del Grande Fratello Vip. La nuova edizione dovrebbe andare in onda a partire dal 2 marzo 2026 e, secondo le prime indiscrezioni, la conduzione sarà affidata a Ilary Blasi e Michelle Hunziker.

Gli autori stanno lavorando anche alla definizione del cast ufficiale, verificando le scelte compiute in precedenza da Signorini per evitare favoritismi non in linea con il senso del reality. Tra i nomi già emersi potrebbero esserci stravolgimenti. In ogni caso, il Grande Fratello Vip prosegue, ma dopo gli ultimi eventi burrascosi, qualcosa è destinato a cambiare. La questione della conduzione e del cast è ancora in corso di definizione, con gli autori che stanno lavorando per garantire un’edizione equa e interessante.

