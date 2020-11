Dopo due mesi e mezzo di doppio appuntamento settimanale, il Grande Fratello Vip tornerà al canonico appuntamento del lunedì sera per far spazio alla fiction Il silenzio dell’acqua con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, che tornerà con la seconda stagione da questo venerdì.

Il doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì) sarebbe dovuto ripartire a gennaio, ma è notizia dell’ultim’ora (riportata dal portale attendibile CheTvFa) che già da metà dicembre Alfonso Signorini tornerà a “sdoppiarsi” con i suoi vipponi.

Il GF Vip non andrà però in onda di venerdì (serata dedicata alla fiction della Angiolini), ma il sabato sera, prendendo il posto di Tu Si Que Vales che chiuderà ufficialmente i battenti sabato 5 dicembre con la serata dedicata al Best Of dell’edizione.

Durante la puntata di lunedì (30 novembre) al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini entrerà Cristiano Malgioglio, mentre nella puntata successiva (di lunedì 7 dicembre) faranno il loro ingresso 5 dei 10 nuovi vipponi, mentre il restante gruppo lo farà nella puntata dopo (prevista per sabato 12 dicembre).

Con questo ritmo, quindi, il reality di Canale 5 offrirà ai telespettatori due puntate settimanali per tutto il mese natalizio.

L’unico “problema” è che fra la puntata del sabato e quella del lunedì c’è solo un giorno, la domenica. Basterà per creare dinamiche per la realizzazione della puntata?