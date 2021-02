Maurizio Costanzo non è mai stato un grande fan del Grande Fratello anche se decenni fa con gli eliminati delle prime edizioni ci costruiva la sua Buona Domenica, ma gli anni sono passati (e pure molti) ed a quanto pare ora la sua opinione ora è pure peggiorata.

Via settimanale Nuovo – come riportato da GossipeTv – Maurizio Costanzo ha attaccato senza pudore il programma di Alfonso Signorini.

“Se il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo non è colpa del format, né del conduttore, né di Canale 5. A mio avviso la vera responsabilità è delle persone che, da settembre a oggi, hanno frequentato la Casa. Parliamo di professionisti della televisione e dello spettacolo. Questa gente sa bene che là dentro ci sono telecamere ovunque e non è ammissibile che ci si lasci andare in quel modo”.

L’allusione, ovviamente, è rivolta ai cinque squalificati di questa edizione: Fausto Leali (per frasi razziste), seguito da Denis Dosio (per presunta bestemmia), Stefano Bettarini (per presunta bestemmia), Filippo Nardi (per frasi sessiste e violente) ed infine Alda D’Eusanio (per essere stata querelata da Laura Pausini dopo le frasi diffamatorie sul suo compagno).

Maurizio Costanzo sul Grande Fratello Vip, le parole su Fausto Leali

In merito alla squalifica di Leali dello scorso settembre (!) Costanzo commentò così:

“Che su Benito Mussolini Fausto Leali la pensasse così, e quali fossero le sue idee politiche, si sapeva da un pezzo. Quindi, partiamo col dire che gli autori del reality show di Canale 5 non avrebbero dovuto ammetterlo nella Casa. Detto ciò, va condannata la sua frase su Mussolini e il termine sul fratello di Balotelli. Chieda scusa pubblicamente”.

Non più dolce le parole usate per commentare l’ipotesi (poi scartata per problemi medici) di vedere Amedeo Goria a L’Isola dei Famosi, arruolato proprio sulla scia del successo del Grande Fratello Vip.