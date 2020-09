Il Grande Fratello Vip lunedì 14 settembre tornerà con la sua quinta edizione e se il cast già lo conosciamo (salvo novità dell’ultimo minuto), una notizia di oggi – anche se in realtà circolava nell’aria già da un po’ – è che quest’anno le porte della Casa resteranno chiuse a chiunque non sia un concorrente.

La stessa acclamata e discussa conferenza stampa (a cui io stesso ho più volte partecipato) che consentiva a giornalisti e blogger di visitare e vivere per un intero pomeriggio la casa già arredata del Grande Fratello, quest’anno non si terrà. Effettivamente stipare circa una cinquantina di persone nel salotto della casa per la presentazione del programma faceva un po’ rima con assembramento e per questo non si farà.

A confermarlo, Blogo.

“Una cosa è certa e su questo TvBlog vi può dare una anticipazione, quest’anno non ci sarà nessuna conferenza stampa di presentazione del Grande Fratello Vip 5. Brutte notizie dunque per le aziende di catering, buone invece per il colesterolo di chi ambiva a partecipavi”.

Giusto, ma che peccato: sarebbe stato divertente ritrovare Malgioglio al buffet.

Vi ricordo che la prima puntata del Grande Fratello Vip ci sarà lunedì 14 settembre e proprio a causa del Covid-19 difficilmente assisteremo a incontri/scontri fra concorrenti e persone esterne, a meno che non siano divise da una parete di vetro.