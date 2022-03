L’ultima edizione del Grande Fratello (la sedicesima) è andata in onda nel 2019 ed è stata condotta da Barbara d’Urso. Da allora, nonostante la conduttrice più volte abbia fatto allusioni ad un suo ritorno, il programma non è mai stato riconfermato.

La “colpa” non è certo del programma o della conduttrice, ma del successo della sua versione Vip che dal 2020 è passata in mano ad Alfonso Signorini. Con l’arrivo del giornalista alla conduzione le puntate settimanali si sono raddoppiate, le edizioni si sono allungate e molti vip all’apparenza inarrivabili hanno ceduto al fascino del reality. Michele Cucuzza, Barbara Alberti, Rita Rusic, Alda D’Eusanio, Fausto Leali..

Andrea Palazzo, storico autore del Grande Fratello fin dalla sua primissima edizione, nonché capo progetto, fra le pagine di TvBlog ha rivelato:

“Un ritorno al primo Grande Fratello? Sarebbe bello un ritorno alle origini per tante cose, sarebbe bello, per esempio, comunicare senza il cellulare, guardandosi negli occhi. Ma sarebbe fuori dalla storia. La realtà è cambiata, non è più quella del 2000. […] il Grande Fratello delle prime edizioni, era concentrato su una claustrofobia di rapporti e dinamiche interni, che coincidevano con la famosa ideologia del buco della serratura: noi stavamo lì ad osservare quello che accadeva in Casa e cercavamo di raccontare la vita che lì dentro si sviluppava abbastanza autonomamente. Ricordo che nel corso di alcune puntate serali del primo Grande Fratello in Casa i concorrenti mangiavano, perché la loro vita andava avanti parallelamente a quella dello studio. Questa è la stata la grande forza propulsiva della prima edizione. Ad un certo punto, però, le necessità produttive sono cambiate”.