Il Grande Fratello cambia giorni di messa in onda: ecco il nuovo calendario

Il Grande Fratello, dopo oltre due mesi di regolare messa in onda il lunedì sera e il giovedì sera, cambierà. Il palinsesto di Canale 5 muterà per far spazio a Io Canto Generation di Gerry Scotti che inizialmente sarebbe dovuto andare in onda la domenica sera e poi anticipato al giovedì.

Con il giovedì occupato dai bambini canterini, il reality show di Alfonso Signorini anticipa la propria messa in onda di 24 ore andando così il lunedì e il mercoledì con solo un giorno di pausa.

Davide Maggio ha svelato che il programma di Gerry Scotti debutterà il prossimo 16 novembre. Fino a quella data, quindi, il GF andrà di lunedì e di giovedì.

Una doppia programmazione che durerà poco perché già dal 27 di novembre Alfonso Signorini andrà in onda una sola volta a settimana, di mercoledì, lasciando spazio al lunedì al ritorno di Zelig.

Il Grande Fratello, il nuovo calendario

Ecco un rapido recap:

Lunedì 6 novembre: GF

Giovedì 9 novembre: GF

Lunedì 13 novembre: GF

Mercoledì 15 novembre: GF

Giovedì 16 novembre: Io Canto Generation

Lunedì 20 novembre: GF

Mercoledì 22 novembre: GF

Giovedì 23 novembre: Io Canto Generation

Lunedì 27 novembre: Zelig

Mercoledì 29 novembre: GF

Il doppio appuntamento settimanale Alfonso Signorini lo riprenderà dopo le vacanze natalizie a metà gennaio.