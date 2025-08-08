Il Grande Fratello 2024: data di inizio e primi scoop!

Il mondo del gossip è in fermento per il ritorno del popolare reality show Grande Fratello, che ha finalmente annunciato la sua data di debutto. L’attesa è finita: il programma tornerà su Canale 5 lunedì 29 settembre, alle prime ore della serata, con la possibilità di seguirlo in streaming su Mediaset Infinity.

Alla conduzione di questa nuova edizione, sarà Simona Ventura, recentemente rientrata in Mediaset dopo la sua esperienza come opinionista a L’Isola dei Famosi. Il suo compito sarà quello di guidare la versione NIP del Grande Fratello per questa fase autunnale, prima che Alfonso Signorini prenda il timone per il progetto GF Gold, previsto per inizio 2026. Si vociferava di un avvio a ottobre, ma la conferma della data ha fugato ogni dubbio.

Un altro nome che circola nei corridoi del gossip è quello di Stefano Bettarini, ex marito di Simona. La sua eventuale partecipazione al reality ha alimentato molte speculazioni, e lui stesso ha deciso di rispondere alle indiscrezioni tramite i social. In un post su Instagram, Bettarini ha fatto sapere che preferisce non dedicare tempo a smentire voci infondate, sottolineando l’importanza della sua famiglia.

Con l’avvicinarsi della data di inizio, l’attenzione è alta e le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi nei giorni a venire.